MLS nel segno di Wayne Rooney

Nel segno di Wayne Rooney, la rimonta interna di DC United. Portland avanti in avvio di partita con Armenteros che accompagna dall'area piccola un assist solo da esser convertito. Ma è Wayne Rooney di lì a poco a salire in cattedra. Prima detta il passaggio e incrocia la rete dell'1-1. Poi propizia il 2-1 di Fischer. Sempre mattatore l'ex Manchester si presenta davanti al portiere e prova un colpo sotto che sbatte sulla traversa.



Ripresa, ecco la doppietta e la firma è ancora di Wayne Rooney. Nel finale c'è gloria anche per Mattocs che segna il poker e chiude il 4-1 col il quale lo United batte Portland. Nell'altra match Los Angeles senza problemi su Salt Lake. Decide una doppietta di Ramirez che nell'occasione dell'1-0 si fa trovare al posto giusto per ricevere l'assist. E poi fa ancora di più nel secondo ispirando e concludendo l'azione con la quale il Real Salt Lake va ko. Festa Los Angeles che vince 2-0.