Il Santarcangelo riparte e pensa ancora alla C

L'ex CT Manzaroli allenerà la formazione Allievi

Per ricominciare, si ricomincia. Ma ancora non si sa da dove. Il Santarcangelo è moralmente in serie C, tecnicamente in serie D e aspetta l'esito di un ricorso.



Intanto presenta il Tecnico. Che è una novità assoluta nel senso che Daniele Galloppa dopo l'ennesimo grave infortunio, all'età di 33 anni ha deciso di dir basta col calcio giocato e di cambiare mestiere. Eccolo, è il nuovo allenatore del Santarcangelo. Pure lui al lavoro in attesa di sapere. Perchè come dice il diesse Stambazzi sono stati giorni difficili anche da raccontare.



E allora pochi giorni e poi forse tutto sarà più chiaro e la rosa a disposizione del tecnico potrà essere completata. C'è anche un pezzo di San Marino nel nuovo Santarcangelo.



E' l'ex CT Pier Angelo Manzaroli che allenerà la formazione Allievi.



r.c.