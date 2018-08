Oberdan Melini: "Obiettivo salvezza o qualcosa di più, dipenderà anche dal girone"

Oberdan Melini torna a lavorare a San Marino dopo 12 anni, l'ultima volta nel 2006 chiamato dal mai dimenticato Presidente Werter Cornieti. San Marino - dichiara Melini- non è una piazza qualunque e quando il Presidente Mancini mi ha chiesto una mano, non potevo dire di no. Sono molto legato alla Repubblica - aggiunge - seppur molte cose sono cambiate rispetto a 12 anni fa. Intanto - prosegue- mi auguro e spero che prima dell'inizio del campionato si possa ancora trovare un accordo con la Federazione". E la rosa? " la vedo oggi per la prima volta, ho parlato con mister Aiello che mi ha confermato di allenare giovani di qualità, ai quali però vanno aggiunti almeno 5-6 tasselli over" Si fanno già dei nomi, il portiere Agliardi, e il centrocampista Cascione ? " Vedremo. Sicuramente sevirà il portiere, due centrali, un centrocampista e un attaccante"



L.G