Luca Mancini: "Il presidente Tura è un uomo deciso e intelligente. Presto troveremo l'accordo"

È un Luca Mancini disteso e senza l'elmetto quello che si presenta a Gatteo Mare per l'amichevole vinta dal San Marino sul Ronco Edelweiss Forlì, squadra pronta per recitare un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza, e battuta con il punteggio di 5 -1. Doppiette per Vassallo e Rrasa e goal di Lari.



Il Presidente del San Marino tocca diversi temi a partire dall'accordo raggiunto con il Direttore Sportivo Oberdan Melini. Alla vigilia di questa quinta stagione da numero 1 del sodalizio biancoazzurro, Mancini adotta un profilo basso. La chiusura è riservata alla Federazione Gioco Calcio Sammarinese. Mancini manda segnali distensivi all'indirizzo del Presidente FSGC Marco Tura, che sia l'inizio del disgelo? Cosa potrebbe esserci sul tavolo della trattativa qualora ovviamente si riaprisse. Il settore giovanile in primis: la Fsgc avrebbe tentato di riassorbire i ragazzi della Juniores, circa 25 che sono tesserati dal San Marino calcio, ma al momento i tentativi anche attraverso richieste specifiche alla LND sono andati a vuoto. È chiaro che la Fsgc ha interesse a trovare un accordo sul settore giovanile. Il San Marino Calcio si appellerà al regolamento di giustizia sportiva del Cons per ottenere una mediazione. È dunque probabile che per l'interesse generale del calcio sammarinese FSGC e San Marino Calcio riapriranno un tavolo di confronto. Le parole di Mancini vanno dirette in quella direzione.



L.G