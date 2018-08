Calciomercato: Roberto Candido trequartista classe 1993 è un nuovo giocatore del Rimini

Roberto Candido, trequartista classe 1993, è un nuovo giocatore del Rimini. Lo scorso anno ha vinto il campionato di serie C con il Padova dove con Pier Paolo Bisoli ha disputato 17 partite e 2 reti. Candido ha firmato un contratto con la società biancorossa fino al 30 giugno 2020. Oggi primo allenamento per lui. Come anticipato ai nostri microfoni dal Direttore Sportivo Pietro Tamai, ora il Rimini è alla ricerca di un esterno di centrocampo per completare la rosa. Domani il Rimini così come tutte le società di serie C è atteso a Roma per la riunione in Lega per conoscere le date di inizio di stagione.