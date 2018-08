San Marino Calcio, Aiello: "Il San Marino merita di stare in categorie superiori alla D"

Un quartiere aperto. Il D.S Melini dovrà infoltire la rosa con almeno cinque over

Domenica la prima ufficiale in Coppa Italia con la Sammaurese ore 16.00 a San Mauro Pascoli. Per il nuovo tecnico Antonio Aiello sarà quello il primo vero test ad una settimana dall'inizio del campionato previsto, salvo slittamenti, per domenica 2 settembre. San Marino cantiere aperto. Le trattative di mercato sono aperte fino a sabato 15 settembre e dunque c'è tempo per il D.S Oberdan Melini per concedere ad Aiello una rosa in grado di poter lottare per un posto play off. Il profilo del Presidente e anche del tecnico Aiello alla vigilia resta basso, ma il San Marino, al di là delle vicissitudini, non può partire per puntare a salvarsi in serie D. Questo il Direttore Sportivo Melini lo sa bene, ecco perchè pensando agli over si fanno nomi dall'illustre passato come quelli del portiere Agliardi e del centrocampista Cascione. Quello che non deve sbagliare il San Marino in fase di costruzione della rosa è l'ossatura principale: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante capace di fare goal. Dopo Emiliano Olcese, il vuoto, parzialmente mitigato lo scorso anno da Lorenzo Cinque in doppia cifra nonostante tanti, troppi problemi fisici.



L.G