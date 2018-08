Serie D, il 30 agosto saranno resi noti i gironi

Il campionato partirà il 16 settembre, la Coppa Italia invece il 2 settembre.

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente comunicato alle società di Serie D che i 9 gironi saranno resi noti il 30 agosto e che il campionato partirà il 16 settembre. Per la Coppa Italia invece il via è fissato per il 2 settembre.