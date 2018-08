Serie C: l'Imolese prende in prestito Saber Hraiech

Dopo Giuseppe Giovinco, arriva nell'Imolese Saber Hraiech, centrocampista classe '95, che arriva in prestito dal Carpi. Nella passata stagione Hraiech ha disputato 16 partite con i biancorossi in serie B, mentre nell'annata precedente aveva collezionato 34 gettoni (più 3 nei play-off) in serie C a Piacenza, con 2 reti all'attivo.