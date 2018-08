Brescia – Perugia 1-1

Al via la Serie B tra mille polemiche

Per il momento era importante il semaforo verde al campionato cadetto versione “dispari” è accaduto altre tre volte, l'ultima nella stagione 1967-1968, oltre 50 anni fa. Dunque non un inedito ma almeno di particolarità possiamo parlare. L'anticipo propone un amarcord tra due tecnici dall'illustre passato come David Suazo e Alessandro Nesta. Brescia – Perugia mettono fine alla tormentata estate, ma per lo spettacolo occorre ancora attendere. Le rondinelle, dopo 43 minuti, di quasi nulla passano in vantaggio con Dimitri Bisoli. Il figlio d'arte sblocca con una conclusione che non da scampo a Gabriel. All'intervallo Brescia avanti. Ed è difficile capire il motivo per il quale la squadra di Suazo, in vantaggio, trovi il modo di complicarsi enormemente la vita quando il 35enne ex Bologna Gastaldello rifila una gomitata a metà ripresa e si prende un inevitabile rosso diretto. Lasciando il Brescia in 10. In inferiorità rondinelle a riccio davanti ad Alfonso, ma non è bastato perchè proprio nel recupero, Bisoli trattiene Vido, l'arbitro lo pizzica e concede il rigore che lo stesso Vido realizza, regalando il primo punto della gestione Nesta. Per l'ex difensore della Nazionale erano arrivate ben tre sconfitte: ad Empoli ultima giornata del campionato scorso, il play off con il Venezia, e in Coppa Italia in casa con il Novara. Allo stadio Rigamonti di Brescia, Brescia – Perugia 1-1

L.G