Coppa Italia Serie D: Vince la Saviganese, eliminate Santarcangelo e Forlì

La Savignanese ha battuto per 1 a 0 il Classe e domenica prossima, affronterà il Cesena, in una partita che si giocherà al Morgagni di Forlì. Eliminato invece il Santarcangelo, battuto per 2 a 1 a Castelfidardo e fuori dalla Coppa Italia anche il Forlì, sconfitto per 2 a 1 sul campo dell'Axys Zola