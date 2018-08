Coppa Italia Serie C: il derby di Coppa finisce 0 a 0. Il Rimini eliminato

Pareggio a reti inviolate che esclude il Rimini dalla Coppa Italia, l'Imolese di Dionisi si giocherà il passaggio del turno domenica prossima il casa del Ravenna.



Rimini con sette/undicesimi della squadra dello scorso anno. Imolese con Lanini e Garattoni dall'inizio, nella ripresa spazio anche Zucchetti, Gargiulo, Saber e Giovinco. Nel complesso le occasioni migliori sono capitate al Rimini che sulla propria strada ha trovato il portiere rossoblu Rossi decisivo soprattutto nel finale di gara su Buonaventura e su Arlotti.



Mancano ancora ben 3 settimane all'inizio del campionato e c'è tempo per presentarsi ai nastri di partenza ben rodati. Il rischio, al contrario, è quello di bruciare energie nervose: la preparazione per quasi tutte le squadre di C è iniziata a metà luglio e dunque il campionato prenderà il via ben 60 giorni dopo: un record. E' un Rimini che si lascia preferire per il giro palla mostrato, ma quello che ha messo in evidenza la squadra di Righetti in questo pre-campionato è la poca lucidità sotto porta. Il tecnico biancorosso nel dopo partita non ha fatto drammi dichiarandosi soddisfatto della prestazione dei suoi che non ha trovato il risultato pieno proprio per non aver sfruttato le palle goal create. Per Alessio Dionisi quella dei rossoblu è stata una partita positiva, un test – ha detto l'allenatore dell'Imolese- che ha permesso di far incamerare minuti nelle gambe ai nuovi arrivati. Il risultato – aggiunge- mi pare sostanzialmente giusto. Al Morgagni di Forlì; Rimini – Imolese 0-0, Rimini eliminato dalla Coppa Italia

L.G