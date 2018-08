San Marino Calcio: Antonio Aiello non è più il tecnico della squadra. Dimissioni improvvise

In pole per la sua sostituzione Simone Muccioli e Gianluca Procopio

"Mister Aiello lascia la panchina del San Marino. In data odierna Mister Aiello ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali. Il San Marino ringrazia il Mister per l’egregio lavoro svolto e augura allo stesso le migliori fortune professionali". Tre righe del San Marino calcio che certificano la separazione di un matrimonio che non c'è mai stato. Motivi personali dietro alle dimissioni di Aiello che lascia così la panchina del San Marino senza averla mai occupata.



Nessun gettone ufficiale per lui nemmeno la Coppa Italia che per la squadra bianco-azzurra comincerà domenica con alla guida, l'undicesimo tecnico dell'era Mancini. Si potrebbe anche non considerare, in questo numero, Antonio Aiello, proprio perché non ha avuto il tempo di collezionare nemmeno un gettone ufficiale, poi si tratta di dimissioni e non di esonero, resta il fatto che il Presidente Luca Mancini conferma di soffrire della sindrome che accomuna diversi Presidenti di società di calcio: cambia e disfa in continuazione senza trovare una continuità tecnica plausibile. Chi sarà dunque il nuovo mister X. Aiello aveva concesso due giorni liberi alla squadra che dunque si ritroverà domani a Castiglione di Ravenna alle 14.30 per l'allenamento diretto da chi? Lo sapremo solo domani mattina. Mancini rientrerà in serata da un breve viaggio personale e si siederà al tavolo con Oberdan Melini per scegliere il nuovo allenatore. Fino ad oggi, ha sempre deciso il Presidente a chi affidare la panchina, eccezion fatta per Tazzioli scelto da Gabriele Lucchi. L'identikit porta dritto dritto ad un uomo nelle vicinanze: in pole c'è l'ex Rimini Simone Muccioli, visto più volte al San Marino Stadium nel finale di stagione dello scorso anno. Ottime chance anche per l'ex Fiorita ed ex giocatore del San Marino Gian Luca Procopio. La piazza di San Marino non passa inosservata e in lista di attesa ci sarebbero altri nomi come quello di Roberto Rossi, Massimo Gadda, Attilio Bardi. Più staccato Filippo Medri già due volte sulla panchina del Titano con Mancini Presidente. Va ricordato che prima dell'investitura di Antonio Aiello, l'ex C.T della Nazionale, e attuale tecnico degli allievi del Santarcangelo Pier Angelo Manzaroli è stato vicinissimo ad occupare la panchina che scotta. Accordo saltato, pare, per motivi economici.



Lorenzo Giardi