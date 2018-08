San Marino Calcio: Aiello rassegna le dimissioni

Antonio Aiello, tecnico del San Marino Calcio, ha presentato le sue dimissioni per motivi personali.

Una decisione a sorpresa che arriva a poche settimane dall'avvio del campionato di serie D. La società biancazzurra sta già lavorando per stringere i tempi sul successore. Si fanno già alcune ipotesi tra cui quella dell'ex Rimini Simone Muccioli.



In un tweet Il San Marino Calcio ringrazia il Mister per l’egregio lavoro svolto finora e gli augura le migliori fortune professionali.