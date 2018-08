Serie D: San Marino nel Girone D con il Modena. Tutte le altre romagnole nel Girone F



Adrense (Brescia) – Axys Zola (Bologna) - Calvina (Brescia) – Ciliverghe (Brescia) – Classe (Ravenna) – Crema (Cremona) - Fanfulla (Brescia) – Fiorenzuola (Piacenza) – Lentigione (Reggio Emilia) – Mezzolara (Budrio Bologna) – Modena – Oltrepovoghera ( Voghera) – Pavia – Pergolettese (Cremona) - Reggio Audace (Reggio Emilia) – San Marino – Sasso Marconi (Bologna) – Vigor Carpaneto (Piacenza) .Questo il girone da 18 che comprende la squadra di Simone Muccioli, tecnico appena arrivato. Per due anni consecutivi nel Girone F, biancoazzurri spostati nel D che, al contrario del recente passato, si svuota di romagnole e si riempie di emiliane, lombarde. In questo posizionamento ha sicuramente influito il fatto che da quest'anno, il San Marino risulta ubicato a Ravenna e non sul Titano dove fino ad ora è sempre stato.

Favoritissimo il nuovo Modena del tecnico Luigi Apolloni, affidata all'ex Parma la rinascita dei canarini. Da tenere in considerazione Pavia, Lentigione, e Vigor Carpaneto. Il San Marino, facendo le cose giuste e non sbagliando le scelte, oggi all'allenamento di Castiglione di Ravenna sono arrivati 4 giocatori in prova, potrebbe diventare la mina vagante.

Interessante anche l'ex Girone del San Marino il Girone F: con Avezzano- Castefidardo- Campobasso- Forlì- Francavilla – Isernia- Jesina – Matelica- Montegiorgio – Olympia Agnonese – Pineto – R.C Cesena , Real Giulianova – Recanatese – Sammaurese – San Nicolò Notaresco – Sangiustese – Santarcangelo - Savignanese e Vastese. Girone, questo che appare di ferro con diverse società che puntano al salto di categoria. Oltre alle romagnole Cesena, Forlì e Santarcangelo da tenere d'occhio Recanatese, Matelica, Campobasso su tutte.



L.G