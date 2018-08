Il croato Modric è il giocatore dell'anno

A Montecarlo lo "Uefa Player Of The Year"

Come sempre il più atteso è Cristiano. Anche quando, da sconfitto annunciato, non c'è. E' una sportellata in faccia per Ronaldo che resta a Torino mentre Modric festeggia. E ritira a Montecarlo il premio Uefa Player of the Year.



A decidere il voto di 55 giornalisti che più della grande stagione e più della Champions ha fatto pesare il Mondiale. Modric con la sua Croazia ha dato spettacolo fermandosi solo in finale.



A CR7 va in contumacia il premio di miglior attaccante. Nel corso della cerimonia sono stati distribuiti, come ormai da tradizione, i riconoscimenti riguardanti la passata stagione.



L'unico italiano in lizza era Gigi Buffon che però non è riuscito ad aggiudicarsi il titolo di miglior portiere, vinto da Keylor Navas. Delusione anche per l'ex romanista Alisson. Sergio Ramos si aggiudica la sfida madridista con Marcelo per il titolo di miglior difensore.



Doppietta per Modric che ha battuto il compagno di squadra Toni Kroos e De Bruyne del City per il titolo di miglior centrocampista.



A Cristiano come detto il titolo di miglior attaccante su Messi e Salah. A David Beckham il premio alla carriera.



r.c.