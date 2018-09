Il Milan batte la Roma allo scadere

Finisce 2-1 per i rossoneri l'anticipo della Serie A con gol di Cutrone in pieno recupero. Per Di Francesco è stata partita alla pari, ma il Milan non ha rubato niente. E Gattuso loda il carattere dei suoi.



Nel video le interviste a Eusegio Di Francesco e Gennaro Guttuso