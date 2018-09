Calendari, il San Marino debutta contro la Pergolettese

Serie D, si parte il 16 settembre

A lungo atteso in una interminabile estate arriva anche il giorno dei calendari per la Serie D. Il San Marino debutta in casa, perchè al momento Castiglione di Ravenna è il campo di casa e riceve la Pergolettese. Nel girone, quello D, che ha un dominatore annunciato, il Modena, e un'altra romagnola, il Classe.

I canarini partono al Braglia nel derbino col Carpaneto, i ravennati giocano in casa con la nobile decaduta Fanfulla e probabilmente sarà il Benelli di Ravenna la sede visto che il piccolo impianto di Classe è ancora in attesa di omologazione.



Seconda giornata in viaggio sulla via Emilia per il San Marino chiamato a Reggio a testare qualità e ambizioni del nuovo Reggio Audace fu Reggiana. Subito un derby invece a dar il via al Girone F. E' quello del Mazzola tra il Santarcangelo e la Savignanese. Debutto interno anche per la Sammaurese contro il semisconosciuto Montegiorgio e per il Forlì che dopo l'ottimo precampionato deve far sul serio contro l'Isernia. Sul serio costretto a fare anche il nuovo Cesena impegnato ad Avezzano contro una delle squadre più ambiziose dell'intero girone. Cesena in casa alla seconda e contro l'Agnonese il Manuzzi non sarà ancora pronto. Probabile lo spostamento al Morgagni, o in caso non ci fossero richieste di biglietti da parte degli ospiti, a Cesenatico. Il Forlì va in trasferta vicino a casa per giocare un derby a Savignano. Trasferte per la Sammaurese a Vasto e il Santarcangelo a Jesi.