San Marino Calcio, in attesa dell'esperienza ecco una rosa giovanissima e rinnovata

Dei 21 in lista solo in 5 - più il 16enne Rrasa - c'erano anche l'anno scorso, e gli unici over 23 sono Gavoci, Vassallo e Guarino. Si cercano tre innesti: un difensore centrale, un centrocampista e una punta.

L'estate e le sue burrasche sono quasi alle spalle, e il San Marino alla fine riparte. In ritardo, perché la querelle con la FSGC è costata non solo il campo, ma anche tempo e programmazione in termini di costruzione della squadra. Per ora i tesserati sono 21, e si presentano, nel vero senso della parola, nella piazza di Serravalle. Uno ad uno i giocatori si alzano, recitano nome, cognome e ruolo e passano il testimone al compagno, stile ola da stadio. È il San Marino più sammarinese degli ultimi anni, con una retroguardia da Nazionale U21: Simone Benedettini insidia Pozzi tra i pali, davanti a lui ci sono Grandoni, D'Addario e Cevoli. Cevoli che è uno dei cinque confermati: gli altri sono i suoi compagni di reparto Mingucci e Tamagnini, il centrocampista Evaristi e l'attaccante Zeqiri. Presenze più o meno fisse nella passata stagione, ma tutti tra i 18 e i 20 anni. Ci sarebbe anche l'attaccante Rrasa, che però è 16enne e ha tre gare sul curriculum.



Linea verde anche tra i nuovi: i nonni, tra mille virgolette, sono le punte Gavoci, classe '91, e Vassallo, classe '93 e fascia al braccio nella prima ufficiale. Servono elementi di esperienza, dovrebbero arrivarne tre: un difensore centrale, un centrocampista e una punta, per i quali le trattative sono serrate e complicate. Si parte con l'obiettivo-salvezza, poi si vedrà. Con la consapevolezza che il Girone D di Serie D targato Emilia-Lombardia non sarà semplice.



In panchina c'è l'ex Rimini Simone Muccioli, che dopo la parentesina Aiello – durato un mese e zero gare - ha avuto quattro giorni per presentarsi e scendere in campo per la Coppa Italia, con quel ko per 1-0 con la Sammaurese arrivato a tempo scaduto.





I 21 DELLA ROSA DEL SAN MARINO:



Portieri: S. Benedettini, Pozzi



Difensori: Cevoli, D'Addario, Grandoni, Guarino, Marconi, Mazzotti, Mingucci, Tamagnini



Centrocampisti: Babakar, Donati, Evaristi, Pasquini, Roux, Tine



Attaccanti: Gasperi, Gavoci, Rrasa, Vassallo, Zeqiri





Luca Mancini: "Mancano due o tre giocatori d'esperienza. Nel D senza romagnole? L'abbiamo presa male"

RM



Nel servizio le parole di Simone Muccioli, allenatore San Marino.