Plusvalenze fittizie, 3 punti penalizzazione al Chievo

Tre punti di penalizzazione da scontare in questo campionato: questa - apprende l'Ansa - la sanzione comminata dal Tribunale della federcalcio al Chievo per la vicenda delle plusvalenze fittizie. La sentenza, che sarà ufficializzata a breve, prevede anche tre mesi di squalifica per il presidente della società veneta Campedelli.



Anche la Figc ora ha ufficializzato il provvedimento nei confronti del Chievo, anticipato dall'Ansa. Il Tribunale federale nazionale, presieduto da Cesare Mastrocola ha "accolto il deferimento del Procuratore federale, sanzionando il Chievo con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso e un'ammenda di 200mila euro".