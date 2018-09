La Serie C parte a singhiozzo

E vissero tutti, ammesso che vivano, felici e scontenti. Si parte in ritardo, a singhiozzo e con la formula spezzatino. Ma si parte. Il via ufficiale mercoledi 19, con la disputa della giornata alle 20,30. Ma per dare un senso di elasticità in questa estate rovente di urla e carte bollate, la Lega Pro ha lasciato ai club la possibilità di accordarsi per la prima giornata che di fatto quindi potrà essere disputata da domenica a mercoledì. Sambenedettese-Renate, ad esempio, giocheranno alle 16 di domenica e apriranno il programma del Girone B. La prima romagnola a scendere in campo sarà il Ravenna, a Gubbio alle 18,30. Come da calendario, mercoledì il debutto del Rimini, di nuovo nei professionisti due campionati dopo la rifondazione. Esordio al Liberati in casa dell'ambiziosa Ternana. Tramontata l'ipotesi domenicale a causa di una concomitante manifestazione all'autodromo, anche l'Imolese parte mercoledì sera ospitando al Galli l'Albinoleffe. La partenza ritardata impone un calendario condensato. Saranno ben 5 i turni infrasettimanali e 3 quelli nelle festività natalizie con domenica 23, domenica 30 e boxin day il 26. La stagione regolare si chiude il 5 maggio. Confermata la formula del turnover trimestrale dei gironi. Si gioca per tre mesi di sabato a rotazione.