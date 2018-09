Ricorsi: accolto quello di Ternana e Pro Vercelli

Si fa sempre più surreale la vicenda dei ripescaggi in serie B. Il tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso di Ternana e Pro Vercelli che quindi non giocheranno nella prima giornata del campionato di serie C, in attesa di ulteriori sviluppi. La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni, quindi, al momento non è definitiva e potrebbe rimettere in gioco le due società per la promozione in Serie B, oltre a Catania, Novara e Siena.