Serie C, il caos continua: rinviata Ternana-Rimini

Doveva, negli intendimenti estivi, giocarsi la terza giornata e invece tra ricorsi e novità si parte domani. Una prima giornata servita a spezzatino e comunque finalmente la Serie C da segno di sè e si rivela agli sportivi un paio di mesi dopo l'inizio degli allenamenti delle varie squadre. Sarà, quello della condizione, un altra varibiale di cui tener conto. Sono tre le partite che alle 16,30 apriranno il programma del girone B. Ci sarà il rinnovato Ravenna di Luciano Foschi a misurare le proprie ambizioni al Barbetti di Gubbio. Il tecnico ha a disposizione l'intera rosa compreso il fantasista Papa, pienamente recuperato. Si giocano, sempre alle 16,30 Fermana-Virtusvecomp e Sambenedettese-Renate. La giornata prosegue poi lunedi con Sud Tirol-Teramo e martedì con la seconda romagnola impegnata all'ora dell'aperitivo. E' la ripescata Imolese che al Galli alle 18,30 debutta contro un Albinoleffe che ha rinnovato rosa ed ambizioni. Di martedì si gioca anche a Monza (Monza-Feralpi) e a Pordenone (Pordenone-Fano). L'ultimo match del turno d'esordio, quello forse tecnicamente più interessante, non si giocherà. Ternana-Rimini, programmata alle 20,30 di mercoledi al Liberati è stata rinviata a data da destinarsi. Il Tar del Lazio ha infatti riaperto il discorso dei ripescaggi in Serie B, accogliendo il ricorso di Ternana e Pro Vercelli. Si gioca quindi, non dappertutto e chissà in quale categoria. La farse continua.