Serie D: Il San Marino ospita la Pergolettese nel Girone D

Nel Girone F derby Santarcangelo – Savignanese. Il Cesena parte con la trasferta delicata di Avezzano

Comincia con diverse novità il quarto campionato consecutivo del San Marino in Serie D. La prima riguarda lo Stadio. Dopo aver fatto dell' Olimpico prima, e del San Marino Stadium poi, la propria casa, la società biancoazzurra è stata costretta ad emigrare a Castiglione di Ravenna, sede decisamente inusuale per un club oggi più che mai alla ricerca della propria identità.



Sono 4 i sammarinesi in rosa: Benedettini, D'Addario, Cevoli e Grandoni; gli ultimi 3 potenziali titolari della Nazionale. E' un San Marino tutto da scoprire, in larghissima parte nuovo e con la guida tecnica affidata all'ex Rimini Simone Muccioli. Il pre campionato dei biancoazzurri è terminato in crescendo. Ieri l'arrivo del portiere Pozzi e dell'esterno d'attacco Cannoni. San Marino – Pergolettese si gioca domani ore 15 allo “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna.



Nel Girone F il Cesena parte, o meglio riparte da Avezzano. Lo scorso anno squadra ben attrezzata e difficilissima da affrontare sul proprio campo. Per i bianconeri di Bebbe Angelini un debutto tutt'altro che soft nel primo campionato di Serie D per il Cesena da oltre 50 anni. 5.100 tessere sottoscritte e la campagna abbonamenti si chiude solo sabato, per una piazza che con la Serie D non ha nulla a che fare e che vuole tornare subito nei professionisti. Niente da fare per il Santarcangelo respinto il ricorso, i gialloblu affrontano il primo derby in serie D. Al Mazzola arriva la Savignanese. Per la società del Presidente Mestrovic due acquisti dell'ultimo minuto: il difensore Corvino e l'esperto attaccante Nicola Falomi classe 1985. Le altre romagnole. Il forlì ospita l'Isernia , la Sammaurese il Montegiorgio.



L.G