San Marino - Pergolettese 2-2

Titani eroici chiudono in 9 e strappano un punto



Allo sbrighi di Castiglione di Ravenna che non ha gli Sky Box, ma che a livello di terreno di gioco è un buon campo, Il tecnico dei Titani Simone Muccioli disegna un 3-4-1-2 interessante con Pasquini a ridosso di Vassallo e Gavoci. Tutti i nazionali sammarinesi partono dalla panchina Pergolettese nettamente più grande, in base all’età e con l’ex Cazzamalli in panchina.



A dare un’occhiata a sorpresa a questa partita c’è l’ex centrocampista della Nazionale e della Juventus Alessio Tacchinardi. Passano 11 minuti quando su calcio di punizione Marconi mette un pallone sul secondo palo che il centrale difensivo Vincenzo Guarino accompagna in rete per quello che è il primo goal stagionale in Serie D girone D del San Marino

L’eccessiva esultanza viene punita con un giallo. Replica della Pergolettese con Muchetti conclusione schiacciata, blocca Alessio Pozzi classe 2000. Ci prova ancora Muchetti, il numero 8 trova una deviazione che gli vale solo un angolo. Nel calcio l’imprevisto è sempre dietro l’angolo . Lancio dalle retrovie senza pretese: Guarino allunga per Pozzi che dimostra qui l’ingenuità dei suoi 18 anni. Poco dopo angolo dì Pasquini: respinta corta della difesa della Pegolettese, destro in corsa di Gavoci e grande parata di Lancini. Nella circostanza proteste di Muccioli per una trattenuta in area e l’arbitro lo espelle . Primo tempo molto frizzante che si chiude con il palo esterno colpito da Franchi di testa .



Ripresa la Pergolettese restituisce il regalo al San Marino con un colpo di testa all’indietro che crea un angolo evitabilissimo. Sugli sviluppi dell’angolo l’altro centrale difensivo Marco Mazzotti che spedisce in rete da sotto misura. Neanche il tempo di gioire che Vincenzo Guarino (ha fatto tutto lui) viene espulso per doppia ammonizione e San Marino in 10 per tutto il secondo tempo. Girandola di sostituzioni da una parte e dall’altra . Nel San Marino entra Cevoli che va a sistemarsi al posto di Guarino espulso . Ci vogliono 30 minuti per vedere il pareggio, non scontato, della squadra di Del Prato. Cross di Russo, Schiavini di testa appoggia in rete. Gasperi su punizione Lancini in angolo . Al 35esimo San Marino in 9 con il doppio giallo per il nuovo entrato Donati. Nel finale doppio intervento risolutore del portiere Pozzi il secondo su colpo di testa di Cazzamalli .



A destri stretti il San Marino porta a casa un pareggio che fa morale e classifica. Allo Sbrighi di Castiglione di Ravenna San Marino - Pergolettese 2-2



Lorenzo Giardi