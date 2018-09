Champions: Inter con il Tottenham e Napoli a Belgrado

Stasera in campo la prima giornata della fase a gironi della Champions: alle 19 l'Inter a Milano contro il Tottenham e alle 21 il Napoli in casa della Stella Rossa di Belgrado; tra le altre si giocano anche Liverpool-Psg, Monaco-Atletico e Barca-Psv.



Domani la Roma a Madrid contro il Real e la Juve in casa del Valencia.



Serie A: Spal batte 2-0 l'Atalanta con doppio Petagna ed è seconda. Serie B: Livorno-Crotone 0-1; calabresi terzi.