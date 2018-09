Serie B, il 21 settembre udienza ricorsi sul format

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha disposto la fissazione, dinanzi alla Prima Sezione, dell'udienza del 21 settembre 2018, alle ore 14.30, per la riassunzione ed il riesame dei ricorsi di Ternana e Pro Vercelli, relativi al format della Serie B. E' prevista inoltre un'udienza del 24 settembre 2018, alle ore 14.00, sempre dinanzi alla Prima Sezione, per il riesame dei giudizi sui ricorsi di Ternana, Pro Vercelli e Siena nell'eventualità in cui il Collegio dovesse assumere una decisione tale da determinarne la relativa reviviscenza.