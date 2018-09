Serie C: anche Fano-Ternana tra le 6 gare rinviate

Altre 6 partite della Serie C sono state rinviate a data da destinarsi. Alla base della decisione della Lega Pro, l'udienza del Collegio di Garanzia prevista per il 21 settembre per i ricorsi di Pro Vercelli e Ternana. Non saranno quindi disputate Arezzo-Pro Vercelli, Novara-Albissola e Siena-Pisa per quanto riguarda il girone A; Fano-Ternana per il girone B; Catania-Siracusa e Juve Stabia-Viterbese per il girone C.



