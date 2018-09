Champions: Inter ok di rimonta, Napoli pari

Nella prima giornata dei gironi di Champions l'Inter vince 2-1 di rimonta a San Siro contro il Tottenham. A San Siro gioca, poi va sotto, scompare dal campo, trova il pareggio con Icardi, rimonta e vince in cinque minuti. Tottenham battuto 2-1 all'ultimo respiro, con una zuccata di Matias Vecino che regala ai nerazzurri i primi tre punti europei e, soprattutto, una bella boccata d'ossigeno.



Mentre il Napoli non va oltre lo 0-0 in casa della Stella Rossa di Belgrado. Una mancata vittoria che potrebbe pagare molto cara. Il pareggio al Marakana di Belgrado è sicuramente un passo indietro per la squadra di Ancelotti, dopo i progressi fatti registrare in campionato con la Fiorentina.



Stasera la Juventus a Valencia e la Roma a Madrid contro il Real.