Champions League: Roma e Juventus alla conquista della Spagna

Dopo 4 punti in 2 partite, le italiane di Champions cercano risultati positivi in Spagna. Roma al Bernabeu con il Real Madrid. La Juventus è di scena a Valencia

La Roma affronta i Campioni d'Europa in carica orfani di Cristiano Ronaldo. Sarà molto interessante capire quanto è grande il vuoto lasciato da CR7 o se le merengues riusciranno a colmarlo velocemente. L'erede si chiama Assensio che non avrà ancora i numeri del fuoriclasse portoghese ma a 22 anni è già un giocatore affermato. Non è un giocatore affermato ma proverà a diventarlo il più velocemente possibile Nicolò Zaniolo classe 1999. Mai un minuto in campionato, ma già una chiamata in Nazionale e soprattutto il debutto ufficiale, questa sera nel tempio del calcio Europeo, e nella competizione per club più importante d'Europa. La sfida sembra proibitiva, ma non dimentichiamo che la Roma torna al Bernabeau da semifinalista di Champions.



Meno proibitivo, sulla carta, il compito per una delle favoritissime se non la favorita numero 1 alla vittoria finale. La Juventus per poter mettere fine alla sua ossessione ha fatto tutto quello che si poteva fare sul mercato, con una campagna acquisti faraonica che ha portato in Italia il più forte giocatore del mondo. Già scavato un solco in Italia, dove i bianconeri dominano da 7 anni, resta la Coppa dalle grandi orecchie l'obiettivo principale. Partendo da questo presupposto non può fare alcuna paura alla formazione di Allegri, affrontare il Valencia al Mestalla. Valencia tra l'altro priva dell'ex interista Kondogbia e Garay e soprattutto senza vittorie in campionato. Una sconfitta e tre pareggi in Liga. Entrambe le sfide Real Madrid – Roma e Valencia – Juventus cominceranno alle 21



L.G