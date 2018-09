Europa League: tre punti, non senza fatica, per Lazio e Milan

In Europa League, il Milan vince di misura contro il modesto Dudelange. In Lussemburgo finisce 1-0 per i rossoneri, che passano al 59' grazie al gol di Higuain. Inizia con una vittoria anche la Lazio che all'Olimpico ha battuto 2-1 l'Apollon Limassol. Decisive le reti di Luis Alberto e Immobile su rigore.