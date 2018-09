Reggio Audace – San Marino 1-1

Serie D Girone D: Un ottimo San Marino strappa “solo” un pareggio a Carpi con la Reggio Audace

Secondo pareggio consecutivo per un San Marino uscito dal Cabassi di Carpi con un solo punto. La formazione di Muccioli gioca un ottimo calcio, va in vantaggio con Vassallo, 30 metri palla al piede per lui, sterzata sull'avversario e destro a giro per il gran goal. Fa tutto nel bene e nel male Mirko Vassallo che alla mezz'ora della ripresa provoca l'autogoal sugli sviluppi di un calcio d'angolo. A 10 dal termine contropiede magistrale per i biancoazzurri, Vassallo da zero metri a porta spalancata mette incredibilmente a lato, divorandosi il goal che avrebbe potuto dare una meritata vittoria ai Titani. Al cabassi di Carpi, Reggio Audace – San Marino 1-1



l.g.