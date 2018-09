Domani torna la C col primo infrasettimanale

Dal non cominciare mai al giocare sempre il passo è breve. Infatti la terza giornata del campionato di serie C trasloca al mercoledì e dunque tutti in campo alle 18,30 orario nel quale gli uomini di buona volontà sono al lavoro. Il Rimini che ha saltato la prima trasferta a Terni perchè l'avversario non sa ancora quale categoria farà va a Vicenza. Che da quando batte bandiera bassanese ed è passata al Presidente Rosso ha rinnovato budget e ambizioni. Confortanti i segnali che i biancorossi hanno mostrato al Neri quando con merito hanno battuto la Triestina, ora la tenuta va misurata lontano da casa. Con un solo punto in due partite è un Ravenna dall'andamento lento. Che alle 19,30 si affaccia nel tempio nel Nereo Rocco contro una Triestina che vuole e deve cancellare Rimini per cui per nulla propensa a cedere il passo. Occasione invece per l'Imolese che dopo la scorpacciata di Gorgonzola ha l'occasione per spiccare il volo e diventare ufficialmente la sorpresa più bella di inizio stagione. Risposte al Teramo che invece ancora non riesce ad ingranare. Sono 3 le squadre a punteggio pieno che fanno le prove tecniche di fuga. Derby quasi stracittadino al Brianteo dove il nuovo Monza berlusconizzato riceve il Renate per spiccare il volo. Pordenone pure in casa con l'obiettivo di spingere sul gas contro la Virtus Verona e Sud Tirol anche tra le mura amiche con in canna l'operazione assalto al Fano.