Fifa, Modric è il giocatore dell'anno

La Fifa ha scelto Luka Modric. È lui il miglior giocatore del 2018 che fa così una specie di slam dopo aver già conquistato i premi Uefa relativi alla Champions e ai recenti Mondiali. Il fuoriclasse del Real ha battuto nell'ordine Ronaldo e Salah. L'egiziano del Liverpool si consola con il Puskas Award assegnato all'autore del gol più bello. A determinare la classifica anche voti sammarinesi. Sono quelli del CT Franco Varrella che ha espresso nell'ordine preferenze per Ronaldo, Hazard e De Bruyne, del capitano Alessandro Della Valle (Modric, Messi, Mbappe) e del giornalista Elia Gorini che ha indicato Modric, Ronaldo e Griezmann. Per l'Italia il capitano Chiellini ha votato Ronaldo-Modric-Salah. il giornalista Licari Griezmann, Modric, Ronaldo e il Ct Mancini Ronaldo, Modric, Salah. A proposito di CT, l'allenatore dell'anno è Didier Deschamps campione del mondo con la Francia. A lui la preferenza sammarinese di Gorini, Varrella ha scelto Guardiola, Della Valle Zidane. Il premio al portiere è invece per il belga Courtois, da poco al Real dopo aver blindato per 4 stagioni la porta del Chelsea. CR7 si consola, ammesso abbia bisogno di consolazione, con l'inserimento della formazione ideale dell'anno. Il golden boy Mbappe è il miglior giovane dell'anno, l'attaccante brasiliana Marta la miglior giocatrice.