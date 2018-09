San Marino RTV: si ferma il programma sul calcio femminile

Dopo 5 anni questa sera non andrà in onda PassioneCalcio, il programma che ha raccontato il calcio in rosa.

Dopo 5 anni, PassioneCalcio questa sera non andrà in onda. Il programma di San Marino RTV esclusivamente dedicato ai gol e immagini dei campionati di calcio femminile non può, allo stato attuale, diffondere gli highlights di serie A, così come le altre emittenti e i siti web di testate specializzate. Solo i canali ufficiali delle squadre e la FIGC sono autorizzate insieme a SkySport che ha acquisito i diritti in esclusiva.

Ci dispiace dare questa notizia ai tanti appassionati di calcio femminile che da tempo ci seguivano su Sky (canale 520), su TivùSat in HD 93, in digitale terrestre Emilia Romagna e Marche e in diretta streaming sul web.

Ci teniamo a ringraziare le società, gli addetti stampa e i tanti tifosi che hanno trovato in San Marino RTV un punto di riferimento per il calcio femminile, al quale auguriamo di continuare a crescere ed avere ancora più visibilità. San Marino RTV sarà sempre a disposizione del calcio vissuto con Passione ma le attuali condizioni non ci permettono di proseguire in questa avventura.