Serie B 5° : Verona al comando, ma il Lecce si avvicina

I giallorossi di Liverani sbancano Livorno

C'è anche un po' di San Marino nella larga vittoria del Lecce a Livorno. Andrea La Mantia sul Titano nell'anno dell'incredibile retrocessione del San Marino tra i dilettanti con 3 giocatori come l'attuale centroavanti del Lecce, Diawara e Sensi, apre la scatola dopo un quarto d'ora.



Colpo di testa perentorio su azione susseguente a calcio d'angolo. Il resto lo fa uno dei giocatori più interessanti della cadetteria Simone Palombi 22 anni. Prima colpisce un palo e Livorno che resta in partita. Poi piazza un uno – due terrificante con gli amaranto di Lucarelli sbilanciati e incapaci di rispondere ai guizzi dello scatenato Palombi. Doppietta per lui e tris giallorosso.



La neo promossa vola a quota 8. Lucarelli per il momento non rischia nonostante un solo punto in 4 giornate sia più che un campanello d'allarme. Allo stadio Armando Picchi di Livorno, Lecce batte Livorno 3-0.





L.G