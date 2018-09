Serie D Girone F: Santarcangelo - Campobasso 2-1

Il Santarcangelo ribalta il Campobasso nel finale. Nel primo tempo Vantaggio rossoblu con Giacobbe. Pareggio gialloblù con Matias Mancini e raddoppio di Falomi su rigore a 3 dal termine.

Il tecnico del Campobasso Mandragora subito costretto ad effettuare un cambio Tomassini fuori per infortunio al suo posto Spinelli. Rossoblu ospiti ben disposti è pericolosi soprattutto su palla inattiva. Dal primo angolo il primo vero pericolo. Errore individuale di Corvino ne approfitta D’Angelo conclusione bloccata da Battistini. Poco gialloblù e Campobasso ancora vicino al goal in questo caso con Allocca di testa. Buona transizione Santarcangelo, l’azione si conclude con il cross di Broli che non trova soluzioni interessanti. Poco dopo si salva ancora la difesa di Galoppa con l’intervento risolutore di Bondioli sulla conclusione di Giacobbe. La pressione degli ospiti trova conferme alla mezz’ora. Dall’angolo stacca Giacobbe per il vantaggio Campobasso. La reazione porta al goal di Falomi, tutto vanificato dall’assistente che segnala il fuorigioco . Al tramonto di frazione sinistro di Broli respinto da Sposito. Nella ripresa girandola di sostituzioni. Il Santarcangelo va vicinissimo al pareggio al quarto d’ora. Cascione al cross rimedia un angolo. Dal corner testa di Fuchi traversa piena. Il Campobasso potrebbe chiuderla con Antonelli. Il nuovo entrato a tu per tu con Battistini non riesce a superarlo. Alla mezz’ora il pareggio, cross dalla destra intervento sotto misura di Matias Mancini, il figlio del Presidente del San Marino Calcio, Luca riporta in equilibrio l’incontro. Sulle ali il Santarcangelo potrebbe ribaltare: sulla palla radente Falomi gira in porta, Sposito salva tutto poi sul proseguo dell’azione Cascione calcia alto.

A 3 dal termine Del Prete fallo ingenuo su Peroni. Falomi mette dentro dagli undici metri. Nonostante i 6 di recupero il risultato non cambierà più. Al Valentino Mazzola di Santarcangelo. Santarcangelo batte Campobasso 2-1.



Lorenzo Giardi