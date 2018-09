Euro 2024 alla Germania, Turchia nuovamente battuta

La fase finale del Campionato Europeo di Calcio 2024 si disputerà in Germania. Lo ha annunciato il Presidente della Uefa Aleksander Ceferin, dando così il via ai festeggiamenti del comitato organizzatore. Sarà la seconda volta, dopo quella del 1988 vinta dall'Olanda di Gullit e Van Basten. Si torna quindi alla sede fissa (l'edizione italiana del 2020 presuppone la finale a Wembley) e vedrà la partecipazione di 24 nazionali per un totale di 51 partite. Match di cartello all'Allianz Arena di Monaco, al Signal Iduna Park di Dortmund, all'Olympiastadion di Berlino e stadi di supporto per la prima fase quelli di Gelsenkirchen, Stoccarda, Amburgo, Dusseldorf, Colonia, Lispsia e Francoforte. Per la Germania si tratta del quarto grande torneo organizzato, dopo l'Europeo 1988 e i due Mondiali (1974 e 2006). Nuova sconfitta invece per la Turchia, bocciata anche nella corsa con la Francia per Euro 2016. Nel voto a favore della Germania hanno pesato la mancanza di un piano per la tutela dei diritti umani da parte del governo turco e le grandi distanze tra gli impianti in assenza di aeroporti attrezzati.