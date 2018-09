I nuovi proprietari del Monza " Berlusconi - Galliani-- debutteranno domenica al Benelli di Ravenna

Silvio Berlusconi è il nuovo proprietario del Monza. Come annuncia una nota, Fininvest "ha finalizzato in data odierna l'acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912" dalla famiglia Colombo. Resta presidente Nicola Colombo, nominato dall' assemblea dei soci all'interno del nuovo consiglio di amministrazione assieme a Paolo Berlusconi, Adriano Galliani, Roberto Mazzo e Danilo Pellegrino, ad di Fininvest.

Successivamente, il Consiglio ha nominato Galliani ad del Monza. Nella conferenza stampa del Closing ha dichiarato: "Derby con il Milan tra due anni".

La prima del nuovo sodalizio brianzolo proprio in romagna. Domenica infatti al Benelli di Ravenna è in programma Ravenna - Monza