La squadra di Marco Ragini vince ma non basta

L'FC Ulaanbaatar del tecnico sammarinese batte l'Arvis 5-2. Scudetto all'Erchim nonostante il pari.

L'FC Ulaanbaatar vince ancora, ma non basta per sperare nello scudetto. La squadra guidata dal tecnico sammarinese Marco Ragini batte 5-2 l'Arvis nella penultima giornata della Premier League della Mongolia. Un successo che porta l'FC Ulaanbaatar al secondo posto in classifica a 4 punti dalla capolista Erchim, fermato sull'1-1 dall'Andudd City.



Un pari che basta alla capolista per conquistare lo scudetto con una giornata di anticipo. Per la squadra di Marco Ragini c'è ora da difendere il secondo posto in classifica che, seppur non qualifiche alle coppe asiatiche, resta un grande risultato per una squadra che nella passata stagione aveva concluso il campionato con una salvezza dopo aver giocato i play out. A una giornata dal termine la squadra di Marco Ragini ha perso una sola partita.



Elia Gorini