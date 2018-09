San Marino - Vigor Carpaneto 1-2

Pozzi para un rigore a Rantier . Ma non basta perché lo stesso Rantier trova il raddoppio con una conclusione da fuori area



Buona la circolazione di palla e l’atteggiamento iniziale della formazione di Simone Muccioli, Pasquini va a stuzzicare Vagge. Si sviluppa l’azione sulla corsia di sinistra : Marconi in mezzo, incertezza della difesa ospite, Cannoni in anticipo ma non riesce a spingerla dentro. Si vede il Carpaneto, conclusione radente di Rizzitelli sfera vicina al palo. Dopo la squalifica si rivede Guarino, il centrale difensivo è sempre pericoloso sulle palle inattive. C’è dinamismo in campo: sull’altra sponda Rantier tocca sul primo palo . Pozzi in qualche modo in angolo. La gara si assesta ma a 5 dal termine di frazione il Carpaneto trova il vantaggio . Dal corner respinge corto la difesa bianco azzurra, in agguato c’è il centrale difensivo Fogliazza che la scarica dentro. San Marino sotto e in vena di proteste quando Cannoni va giù in area, uno dei più vivaci con la lingua è Vassallo e l’arbitro nella troppa foga di ammonirlo perde anche il cartellino . Ripresa il pareggio arriva in apertura: Cannoni messo a terra al limite dell’area . Punizione di Pasquini per Matteo Gasperi rasoterra vincente e 1-1. Il totale ribaltamento sembra cosa fatta di li a poco : Vassallo in mezzo, respinge corta la difesa, Pellini a botta sicura, un difensore sulla linea salva il Carpaneto . Partita splendida per intensità dai e vai Rantier - Rossi, esce Alessio Pozzi sui piedi di Rossi, secondo l’ottimo Bullari di Brescia è calcio di rigore e ammonizioni per Pozzi. Rantier dal dischetto. Grandissimo intervento di Pozzi che tiene in corsa il San Marino. Doppia occasione San Marino intorno alla mezz’ora prima Vassallo murato in corner poi Rrsa costringe Vagge all’intervento a terra

Poco dopo Rantier si fa perdonare con una rasoiata che non dà scampo a Pozzi. Prima sconfitta stagionale per i biancazzurri . A Castiglione di Ravenna, Vigor Carpaneto batte San Marino 2-1



Lorenzo Giardi