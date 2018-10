Fano-Imolese 1-1

Nel bene e nel male fa tutto l'Imolese. Rigore sbagliato, gol, autogol e il Fano resta in piedi grazie alla super giornata di Sarr che comincia presto su Belcastro. Marchigiani a punzecchiare con Konate e poi occasionissima ospite. La mano malandra di Vitturini non sfugge Repace. Calcio di rigore che Belcastro non batte nemmeno male, ma sul quale Sarr mette le molle e respinge. E' il portiere a tenere il Fano a galla anche subito dopo sul colpo di testa di Carini che sembrava vincente. Sempre l'Imolese a menar le danze anche davanti alla sua porta: Zommers d'istinto si salva sulla svirgolata di Carini. Ancora Zommers si distende per deviare in angolo l'idea di Lazzari e lo stesso Lazzari chiude un primo tempo divertente accarezzando il palo su punizione. Ripresa e la gara si blocca, De Marchi entra, scappa e gonfia la rete del vantaggio che seppur meritato non deprime il Fano. La squadra di Epifani si riverda subito in avanti anche perchè dietro quando serve ci pensa sempre Sarr. Bella combinazione fanese, Vitturini cerca Fioretti, niente ma di poco. Il pari arriva quando mancano meno di 10 minuti e ormai l'Imolese ha pensato al colpo. Boccardi devia sciaguratamente alle spalle di Zommers e per un momento c'è anche chi pensa a ribaltarla. Aquadro ciabatta gli entusiasmi e per l'Imolese ese un pari molto molto indigesto