Champions: stasera la seconda giornata; in campo anche Juve e Roma

Nella seconda giornata dei gironi di Champions League stasera la Juventus sfida a Torino lo Young Boys di Berna, mentre la Roma ospita i cechi del Viktoria Plzen. In campo oggi anche Cska-Real e United-Valencia. Domani toccherà al Napoli col Liverpool e all'Inter in casa del Psv.