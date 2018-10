Il Vicenza passa a Salò e inguaia la Feralpi

La prima vittoria in campionato del Vicenza è di quelle che fa rumore. Sia per il punteggio, un rotondo 3 a 0, che per il nome dell'avversario, l'ambiziosa Feralpisalò alla seconda sconfitta stagionale e ancora alla ricerca del primo gol in campionato. Pronti via e la squadra di Colella è già in vantaggio. Giacomelli approfitta dell'indecisione di Canini per infilare la porta di Livieri. Terza rete stagionale per l'attaccante biancorosso. La reazione dei padroni di casa è tutta in un tiro cross di Vita per la deviazione di Guerra, la palla scavalca il portiere Grandi ma Mantovani riesce ad allontanare. A fare la partita però è sempre il Vicenza, punizione di Giacomelli che centra il palo alla destra di Livieri. La superiorità ospite si concretizza con l'errore di Canini in fase d'impostazione, ne approfitta Arma per il 2 a 0 del Vicenza. La squadra di Mimmo Toscano potrebbe riaprirla sul finire di tempo con la bella iniziativa di Caracciolo ma la conclusione di Raffaello viene smorzata ed è facile preda di Grandi. Più Vicenza che Feralpi anche nel secondo tempo, con Curcio ad impegnare severamente Livieri. Ospiti ancora pericolosi, Giacomelli inventa e Arma non trova la porta avversaria. La squadra di Toscano si affida ai palloni alti per sfruttare le caratteristiche di Caracciolo che non inquadra da ottima posizione. La palla gol più nitida capita sui piedi di Guerra che supera Grandi ma centra il palo. Dal possibile 1-2 allo 0-3. Splendido traversone di Curcio per Arma che al secondo tentativo supera Livieri e fa doppietta personale. Che non sia serata per la Feralpi, lo si capisce anche al novantesimo, quando Ferretti centra in pieno la base del palo. Il Vicenza vince con merito e sale a quota sei mentre la Feralpisalò resta desolatamente all'ultimo posto della classifica.