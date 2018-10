Champions: en plein italiano, non succedeva dal 2005

Dopo Juve e Roma, anche Napoli e Inter conquistano i tre punti nella seconda giornata di Champions. I partenopei battono il Liverpool con un gol allo scadere di Insigne su assist di Callejon. Mentre i nerazzurri passano 2-1, in rimonta, sul campo del Psv Eindhoven. Dopo la rete di Rosario, Nainggolan trova il pari al 44'. Nelle ripresa è Icardi ad approfittare di un'uscita sciagurata del portiere.



Può sorride Spalletti: "Abbiamo fatto bene, questa squadra ha potenzialità di crescita". Parole dolci per Nainggolan - “l'ho rivisto ai suoi livelli” - e Icardi, “In area di rigore è un animale”. Sulla gara: "Nella gestione della partita abbiamo momenti in cui non riusciamo a capire le situazioni e non prendiamo il massimo dai momenti”.



"Questa vittoria ci rende più liberi mentalmente - ha invece commentato Ancelotti a fine partita -, abbiamo fatto la partita che mi aspettavo e in fase difensiva non abbiamo concesso nemmeno un contropiede. Siamo sempre stati attenti e segnato al momento giusto".



Due vittorie quindi che, se sommate a quelle di ieri di Juve e Roma, riportano ai fasti del passato. Sono infatti trascorsi 15 anni dall'ultimo en plein italiano in un turno di una competizione europea. L'ultima volta infatti successe martedì 22 e mercoledì 23 novembre 2005, con protagoniste Juventus, Milan, Inter e Udinese.



fm