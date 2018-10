Lavori in corso al "Mazzola", Santarcangelo-Vastese spostata a Rimini

La partita tra Santarcangelo e Vastese, in programma domenica e valevole per la quinta giornata di campionato Serie D, si giocherà al Romeo Neri di Rimini. La variazione di sede si è resa necessaria per i lavori di rigenerazione dei campi sportivi in erba del Valentino Mazzola. Il Santarcangelo Calcio ringrazia il Comune e la Questura di Rimini per la disponibilità dimostrata nei confronti della società gialloblù.