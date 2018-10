Sangiustese-Cesena 2-2, domani il San Marino a Lentigione

Per vedere se davvero può ambire ad un ruolo da protagonista l'Imolese ha il primo banco di prova. Lo fornisce la capolista Pordenone che domani scende al Galli dove si affronteranno due squadre che ancora non hanno conosicuto sconfitta. Con il portiere Rossi ancora fuori, Dionisi affida a Zommers i pali rossoblu e poi è pronto Fiore in mancina a sostituire Sereni che non ce la fa. Studia da grande anche il Rimini, altra squadra che non perde mai e che viene da due pari consecutivi. Il colpaccio in casa della Giana sarebbe davvero l'ascensore verso il paradiso, ma lo stesso dicono i padroni di casa che dopo una brutta partenza hanno ribaltato la Samb. In mezzo al campo Righetti fa giocare uno tra Montanari e Variola, davanti più Bonaventura che Candido. Riemerso dopo esser rimasto sui blocchi di partenza il Ravenna va a Fermo a giocare una partita complicatissima contro la una Fermana che segna col contagocce, ma che ancora non ha preso gol. Boccaccini che ha scontato la squalifica torna a disposizione di Foschi, Ronchi è out.



In serie D il San Marino cerca in trasferta motivi per uscire dalla crisi. Viaggio a Lentigione, nella bassa padana e match tra due squadre ancora in cerca di identità. Viaggia e fa qualche chilometro in più il Classe a Crema lo aspetta la Pergolettese.



Il Girone F è cominciato oggi con pirotecnico 2-2 tra Sangiustese e Cesena. Nel primo tempo marchigiani avanti con Scognamiglio, ribaltati da Ricciardo e Valeri. Nella ripresa di Herrera il 2-2 finale. Occasione Forlì che può dar valore al colpaccio di Campobasso ricevendo il Montegiorgio. Occasione anche Savignanese che sul terreno diventato amico di Martorano attende l'Isernia per uno spareggione salvezza. Al Neri di Rimini il Santarcangelo può definitivamente lasciare le tossite iniziali chiedendo strada alla Vastese. Tra Sammaurese e Agnonese solo una uscirà dalla crisi.



r.c.