Pasquini risponde a Fanti, ancora un pari per il San Marino Calcio

A guardare il bicchiere mezzo pieno il San Marino Calcio riparte dopo il ko casalingo con un risultato positivo pareggiando in casa del Lentigione. Il rovescio della medaglia è il terzo pari in quattro gare di una squadra che non ha ancora vinto in questa stagione. I biancoazzurri ci provano per primi con Vassallo che si gira e conclude, la palla esce a lato. La risposta dei padroni di casa frutta il vantaggio firmato da Fanti. Il numero 11 scambia al limite prima di calciare in porta, pallone non irresistibile per l'1-0 del Lentigione. Nell'occasione non proprio impeccabile Pozzi che si fa sorprendere. Buon momento del Lentigione e di Fanti che ci prova ancora, questa volta in acrobazia, palla sul fondo. All'intervallo i padroni di casa sono avanti 1-0.

Nella ripresa Simone Benedettini prende il posto di Pozzi. Il portiere sammarinese si fa trovare subito pronto su Vitiello con un grande intervento. Il San Marino Calcio trova il pari al 10' del secondo tempo con Pasquini. Il giocatore biancoazzurro è ben servito in area da Cannoni, poi è freddo a superare Faccioli.

I biancoazzurri potrebbero passare in vantaggio al 27' con Cannoni, salva il risultato Faccioli. Il finale è del San Marino Calcio, contropiede della squadra di Muccioli con Evaristi che arriva alla conclusione, la palla deviata, viene bloccata da Faccioli. A sei dalla fine gran colpo di testa di Evaristi su palla da calcio d'angolo esce di poco a lato. L'ultima occasione della partita è del Lentigione con Crescenzi che gira da dentro l'area, Simone Benedettini blocca la palla. Tra Lentigione e San Marino Calcio finisce 1-1.



Elia Gorini