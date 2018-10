Napoli sorride con Insigne, Inter in scia

L'Inter soffre a Ferrara, ma una doppietta di Icardi piega la Spal per 2-1. Ora i nerazzurri sono terzi a 16 punti: -8 dalla Juve, -2 dal Napoli che ha vinto sul Sassuolo 2-0. Vincono anche la Lazio in casa con la Fiorentina (1-0), il Milan sul Chievo per 3-1; la Sampdoria sull'Atalanta a Bergamo per 1-0; il Parma sul Genoa per 3-1-