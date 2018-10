Serie C, va a punto solo il Ravenna

Il tris di Romagna esce ridimensionato e dimagrito dal turno infrasettimanale. Va a punto solo il Ravenna che in casa della Giana gioca alla pari e comincia protestando quando il portiere Leoni va a contatto con Nocciolini, a cannone sulla palla vagante. Rigore è invece per l'Erminio quando Venturi va dritto su Rocco e poi lo stesso Venturi sfiora la conclusione di Perna. Foschi ribalta la squadra con due cambi, dentro Eleuteri e Magrassi e proprio su questo asse nasce il pareggio con l'ex attaccante dell'Entella che firma il primo centro in campionato.



L'Imolese si illude al Riviera delle Palme, ma la Samb la ribalta per la prima gioia di Roselli. Belcastro ruba palla e macina metà campo prima di scaricare a Lanini. Diagonale dello 0-1. Ancora Lanini protagonista va vicinissimo al raddoppio, stavolta un balzo di Sala tiene a galla i suoi. Prima dell'intervallo avvisaglia di pari, Calderini ruba a Garattoni e Russotto si divora un rigore in movimento. Ripresa e i padroni di casa la raddrizzano subito. Russotto va via a sinistra e la mette, Stanco spacca la porta e da ai suoi il coraggio di provarci fino alla fine. La difesa imolese si fa trovare messa male e Ilari firma il definitivo 2-1.



Feralpi e Rimini fanno per un tempo a chi sbaglia di più e poi sono i Leoni dal Garda a portarla a casa. Pesce arpiona Bonaventura, calcio di rigore per il Rimini: Bonaventura piano e centrale, De Lucia si salva e anche la ribattuta non è migliore. Dalla parte di là una manina galeotta su tiro di Guerra manda lo stesso Guerra dal dischetto. Scotti capisce tutto e para. Dopo aver sciupato un rigore per parte, passano i padroni di casa con il classico gol dell'ex, bello, in rovesciata di Mattia Marchi. Il Rimini cerca nella ripresa generosamente, ma in modo poco lucido il pari. Crea qualche mischia e poi in pieno recupero subisce il raddoppio in contropiede finalizzato da Pesce.



Domenica C di nuovo in campo con Ravenna-Feralpi e soprattutto Imolese-Rimini.