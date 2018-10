Champions, Inter e Napoli vanno da Barcellona e PSG

Mercoledì di trasferte insidiose per le italiane, che però si presentano da capolista dei rispettivi gironi. Barça senza Messi.

Come al solito, al Camp Nou c'è un argentino che deve trascinare i suoi alla vittoria a suon di reti. Stavolta però non è Messi – infortunato – bensì Icardi, che lasciò le giovanili del Barcellona a causa della locale ossessione per il falso 9, linea lanciata su misura per Leo in prima squadra. La Samp chiamò e lui fece la valigia, il resto è storia dell'Inter. Che proprio grazie ai gol del capitano è prima a punteggio pieno insieme ai catalani e affronta la trasferta a cuor leggero. Un pareggio sarebbe oro e se poi facessero X anche PSV e Tottenham – entrambe a zero – gli ottavi sarebbero a un passo.



Senza l'ossessione del colpaccio sarà comunque 4-2-3-1, ma senza Lautaro Martinez perché, dice Spalletti, se la si mette a chi fa più gol finisce male. Dietro Maurito comunque è tutto un rebus, con Nainggolan ko e Perisic e Brozovic non al meglio. Il primo si è allenato bene e dovrebbe giocare in linea con Borja Valero e Candreva, il secondo prova ancora dolore: se ce la fa sta in mediana con Vecino, altrimenti potrebbe scalare Borja Valero – con Politano o Keita davanti– o salire uno tra Asamoah – in ballottaggio con Vrsaljko in fascia - e Skriniar. Quest'ultimo che si gioca anche il posto con De Vrij accanto al sicuro Miranda, il resto sono Handanovic e D'Ambrosio.



Nel Barcellona invece l'assenza di Messi lancia Dembelé insieme a Suarez e Coutinho, per un 4-3-3 con Rakitic, Busquets e Arthur a centrocampo e Lenglet al posto dell'infortunato Umtiti insieme a Sergi Roberto, Piqué e Jordi Alba, davanti a ter Stegen.



Serata di gala anche per il Napoli che invece va dal Paris Saint Germain da capolista in solitaria del girone di ferro, un po' a sorpresa vista la stecca di Belgrado. Si replica il 4-4-2 che ha domato il Liverpool, col recuperato Insigne insieme a Milik, Callejon e Fabian Ruiz larghi e Hamsik- Allan in mezzo. A difendere Ospina ci sono Mario Rui, Koulibaly, Albiol e Maksimovic, che dopo Mané è chiamato ad annullare Neymar. Per Parigi artiglieria pesante: Cavani supportato da Mbappé, O'Ney e Di Maria, cerniera Verratti-Rabiot e difesa con Meunier, Marquinhos, Kimpembe e Bernat. In porta Areola, con Buffon che sconta l'ultimo turno di squalifica.



RM